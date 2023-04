Correa, segnali positivi in Benfica-Inter! Col Monza serve ulteriore step

Joaquin Correa, in Benfica-Inter, è entrato col piglio giusto regalando una prestazione positiva. Il “Tucu”, verso la titolarità contro il Monza, dovrà dare continuità provando a fare un ulteriore step

SEGNALI – Dalla vittoriosa trasferta di Lisbona l’Inter non porta a casa “solo” una vittoria. La squadra di Inzaghi ha dato prova di essere viva e pronta a lottare su tutti i fronti, sino alla fine della stagione. L’aria portoghese ha fatto bene anche a Joaquin Correa: il “Tucu” al “Da Luz” è entrato al 63′ e, pur senza acuti, ha mostrato una notevole voglia di fare, con qualche spunto interessante in attacco e delle buone chiusure in ripiegamento. Non una prova memorabile, certo, ma un segnale “di vita” in una stagione (o più in generale in un’esperienza) che ad oggi ha regalato più dolore che gioia. Contro il Monza, viste anche le logiche rotazioni di Inzaghi, l’ex Lazio avrà la possibilità di giocare dall’inizio. Una chance da non sprecare per dare continuità a quanto mostrato a Lisbona.

CRESCITA – L’Inter è ancora in corsa su tre fronti e, da qui alla fine della stagione, servirà il massimo apporto da parte di tutta la rosa. Correa non fa ovviamente eccezione: l’attaccante è chiamato a dare risposte positive sul campo. Tornare a fare la differenza per il “Tucu” (e per l’Inter) è fondamentale. Un super finale di stagione, probabilmente, non cambierebbe un futuro che sembra ormai sempre più lontano da Milano. Ma non è detto che, l’eventuale finale della storia, non possa essere dolce.