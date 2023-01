Inter in casa Berlusconi per tornare a Milano con un pullman di tre punti

Inter impegnata nella prima trasferta di questo nuovo anno solare. Non una trasferta qualsiasi. Il 2023 nerazzurro si apre in casa Berlusconi. Dopo tanti Derby di Milano, Monza-Inter offre l’occasione di tornare a sfidare una squadra dello storico patron-rivale per eccellenza

COME UN DERBY – L’Inter a Monza fa notizia. Almeno in Serie A, dove una sfida simile non si è mai vista prima di oggi. Oggi la prima volta nella storia. Merito della storica promozione brianzola nella massima serie del calcio italiano. Del resto, se uno dei tanti slogan nerazzurri è “Mai stati in B”, non poteva essere diversamente. Di Monza-Inter (vedi probabili formazioni), in partite ufficiali, si hanno ricordi solo in Coppa Italia. Non è certo una novità, invece, l’Inter ospite in casa Berlusconi. Anzi, in casa Berlusconi-Galliani. La coppia che non scoppia. Prima al Milan, ora al Monza. Il patron Silvio Berlusconi e il suo fedele factotum Adriano Galliani, alter ego del grande ex Beppe Marotta oggi nerazzurro. Anche per questo motivo Monza-Inter può essere definito un Derby in tono minore. Come se il Milan 2 ospitasse l’Inter. Non è ciò che vorrebbero sentirsi dire i tifosi di casa. E non è neanche la sintesi più giusta di questa partita. Eppure è troppo facile riassumerla in questo concetto. L’Inter torna a giocare in casa Berlusconi. E lo farà con pressioni simili a un Milan-Inter degli ultimi anni berlusconiani a Milanello. Bisogna vincere.

L’articolo continua sotto il video del TG Inter-News, edizione di sabato 7 gennaio 2023.

Il primo storico Monza-Inter in casa Berlusconi

QUESTIONE DI PULLMAN – Il calcio a Milano vive in un periodo di alti e bassi ma l’ultimo biennio rimette un po’ di ordine. Il monopolio Juventus, adesso in crisi per motivi solo secondariamente tecnici, è finito. Merito degli investitori stranieri arrivati in Italia per rimettere in piedi le aziende collassate sotto il mecenatismo che fu. Non che ora i tempi siano migliori alla voce “investimenti” ma almeno si può parlare di strategia. Ridimensionamento sì ma programmazione. Auto-finanziamento, quindi pianificazione. Inter e Milan sono ripartite quasi da zero dopo anni bui sotto la lente della UEFA. Il Monza, invece, può bruciare le tappe in Italia restendo fuori dall’Europa. Un piccolo capolavoro italiano ma non internazionale per il calcio odierno. In questi anni è cambiato tanto. È cambiato tutto. A non essere cambiata è la visione berlusconiana del calcio. Sempre la stessa dell’ambizioso sognatore, one man show libero sia di dire sia di fare. Ai calciatori del Monza, in occasione della cena natalizia di metà dicembre, ha promesso un “premio” in caso di vittoria contro una grande squadra. Un premio che potrebbe essere ritirato battendo i nerazzurri, ad esempio. Inutile ricordare di cosa si tratti… Negli spogliatoi dell’U-Power Stadium di Monza sono in arrivo più di due pullman. Quello che interessa all’Inter e ai suoi calciatori è il pullman dei tre punti. Fondamentali per continuare la lenta risalita in classifica: Monza-Inter non è una vera stracittadina ma non cambia l’obiettivo. I tre punti hanno sempre la precedenza, anche se Berlusconi non guida più il (pullman del) Milan.