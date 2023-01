Dalmat: «Fiducia sull’Inter. Monza? Sulla carta facile, ma il calcio è strano»

Dalmat non vuole cali di attenzione in vista di Monza-Inter. I nerazzurri, a detta sua, possono rimontare in campionato ma occorrono sempre concentrazione e volontà

ALTRI TRE PUNTI − Stephane Dalmat, come ormai suo solito, si è concesso sul suo canale Instagram per presentare l’imminente incontro dell’Inter: «Oggi una partita importante dopo una vittoria bellissima contro il Napoli. La squadra deve continuare così. Abbiamo ottime possibilità di vittoria contro il Monza, anche se il calcio è sempre strano. Io ho fiducia dopo l’ultima partita. La squadra ha la volontà e la voglia di raggiungere il Napoli e provare a vincere lo Scudetto. Prima del Mondiale abbiamo perso gli scontri diretti, nella seconda parte di campionato l’Inter può andare a vincere contro Juventus, Milan, Roma senza dimenticare le piccole squadre. Queste partite sono le più pericolose, ma con esperienza, fiducia e qualità possiamo rimontare. Contano i tre punti questa sera».