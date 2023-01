Monza-Inter, probabili formazioni 17ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Monza-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno presso l’U-Power Stadium di Monza per la partita della 17ª giornata del Campionato Italiano di Serie A (vedi informazioni su dove vederla). Dopo la bella vittoria casalinga contro la capolista Napoli si punta ad avvicinare ulteriormente la vetta. Ecco le probabili formazioni di Monza-Inter in Serie A

MONZA (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Marlon, 3 Pablo Marì, 55 Izzo; 19 Birindelli, 7 Machin, 32 Pessina ©, 30 Carlos Augusto; 28 Colpani, 47 Mota Carvalho; 37 Petagna.

A disposizione: 89 Cragno, 91 Sorrentino; 5 Caldirola, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 17 Caprari, 22 F. Ranocchia, 26 Antov, 38 Bondo, 44 Andrea Carboni, 60 Colombo, 77 D’Alessandro, 80 S. Vignato, 84 Ciurria.

Allenatore: Raffaele Palladino

Diffidati: (Rovella e Sensi)

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 1 Lamanna; 2 Donati, 6 Rovella, 12 Sensi, 23 Scozzarella, 24 Maric, 25 Ferrarini, 29 Paletta, 34 Marrone, 69 Rigoni, 79 S. Molina.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Palladino ospita Inzaghi con l’idea di fargli una sorpresa. Poche certezze e tanti misteri sull’undici iniziale della squadra di casa, che recupera Pablo Marì in difesa e potrebbe puntare su Petagna centravanti. Numerosi ballottaggi in tutti i reparti, soprattutto a centrocampo a causa di due grandi assenti: Rovella e in particolare l’ex Sensi (in prestito, ndr).

Monza-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar ©, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 9 Dzeko.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 8 Gosens, 10 Lautaro Martinez, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 31 Brazao; 77 Brozovic.

Altri giocatori: 40 Botis; 41 Curatolo, 45 Valentin Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 50 A. Stankovic e Dalbert.

Ultime notizie e ballottaggi: Gli olandesi si candidano per una maglia da titolare al posto degli italiani Acerbi e Darmian, che rifiateranno in vista dell’impegno in Coppa Italia. Scalpitano anche Gosens e Lautaro Martinez ma Dimarco e Lukaku sembrano ancora favoriti per partire dal 1′ nell’Inter di Inzaghi, che punterà nuovamente sull’ispirato Dzeko in zona gol.

