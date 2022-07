Vidal ha chiuso con l’Inter, agente a Milano per sancire l’addio – CdS

Arturo Vidal saluta l’Inter definitivamente. Secondo il Corriere dello Sport, l’agente Felicevich sarà a Milano per ratificare l’addio.

CIAO ARTURO – Fernando Felicevich oggi sarà a Milano per ratificare l’addio di Arturo Vidal all’Inter. Il cileno, come noto, ha un accordo con il club nerazzurro e dovrà pagare 4 milioni lordi (che peseranno sul bilancio 2021-22) ovvero i soldi che Re Artù, destinato al Flamengo, avrebbe dovuto percepire nel 2020-21 e che ha spostato per non gravare troppo sul monte ingaggi di allora.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti