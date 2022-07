Dybala incontra l’agente e decide il suo futuro: Inter e un’altra in pole – CdS

Dybala è infastidito dal fatto di non aver trovato una squadra a metà luglio e per questo motivo presto incontrerà il suo agente per trovare una soluzione.

TEMPO DI DECIDERE – A breve sarà il momento, per Paulo Dybala, di prendere una decisione definitiva. In primo piano c’è l’Inter e la Roma, dietro il Napoli con il Milan, ma anche Atletico Madrid, Barcellona, Arsenal e Manchester United. A lungo Dybala ha trattato con Marotta, convinto che avrebbe indossato la maglia nerazzurra. Il suo entourage ha tirato la corda su ingaggio e commissioni. Fuori dai nostri confini l’Atletico Madrid ci ha pensato anche se in maniera timida.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti