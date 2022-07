Vanheusden all’AZ Alkmaar in chiusura, le tempistiche per l’annuncio dell’Inter – CdS

Vanheusden all’AZ Alkmaar è una trattativa in chiusura, come svelato a sorpresa nella serata di ieri (vedi articolo). Dal Corriere dello Sport arrivano le tempistiche su quando l’Inter ufficializzerà il trasferimento.

NUOVA SQUADRA – Inter e AZ Alkmaar hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Zinho Vanheusden in prestito. Il difensore belga, reduce da una stagione al Genoa, andrà a giocare in Eredivisie. Avrà anche l’opportunità di disputare l’UEFA Europa Conference League, con esordio nella seconda metà di luglio contro una fra Tre Penne e Tuzla. Come riporta il Corriere dello Sport, entro settantadue ore l’Inter annuncerà la cessione di Vanheusden.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta