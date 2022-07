VIDEO – Bellanova: «Felicissimo di indossare questi colori ed essere all’Inter»

Prime parole da giocatore dell’Inter per Bellanova. La società, tramite i propri canali social, ha postato un breve video con il saluto del laterale appena preso dal Cagliari (vedi articolo).

LA PRIMA VOLTA – Per Raoul Bellanova oggi è il primo giorno da giocatore dell’Inter. Il classe 2000, arrivato dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto, si presenta ai tifosi: «Ciao Inter Fans, un saluto. Sono felicissimo di indossare questi colori e di essere qui, non vedo l’ora di cominciare».

Questo il video della società da Twitter, con Bellanova che nel frattempo è arrivato poco fa ad Appiano Gentile per iniziare il raduno (vedi articolo).