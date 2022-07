Inter, via al raduno: il primo ad arrivare è un… infortunato! In 17 dalla Primavera

Per l’Inter stamattina è il momento del raduno ad Appiano Gentile (vedi articolo). Sky Sport aggiorna sugli arrivi alla Pinetina, con il primo giocatore a varcare i cancelli che è un infortunato.

GLI ARRIVI – Il primo giocatore dell’Inter a presentarsi ad Appiano Gentile per la nuova stagione è stato Roberto Gagliardini attorno alle 8.15 di stamattina. Lo riporta Sky Sport ed è una particolarità, visto che il centrocampista è infortunato (vedi articolo). Poi è toccato ai nuovi acquisti, Henrikh Mkhitaryan e l’appena ufficializzato Raoul Bellanova (vedi articolo). Attesi oggi i portieri Samir Handanovic, André Onana e Filip Stankovic (farà una settimana prima di tornare al Volendam), i difensori Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian e Robin Gosens più Kristjan Asllani e Andrea Pinamonti. Sono ben diciassette gli aggregati dalla Primavera dell’Inter, per un gruppo totale di ventisette giocatori per Simone Inzaghi.