Trubin aspetta l’Inter (e il Manchester United): tutto definito – CdS

Operazioni parallele per la porta del futuro dell’Inter. Oltre all’operazione in uscita legata ad André Onana, i nerazzurri continuano a lavorare all’accordo per il suo sostituto. Ovvero Anatoliy Trubin. Per il quale, secondo il Corriere dello Sport, è tutto definito.

ATTESA – C’è solo da attendere per l’arrivo di Anatoliy Trubin all’Inter. Il portiere ucraino dello Shakhtar Donetsk, infatti, sta aspettando soltanto la chiusura dell’affare che porterà André Onana al Manchester United, che si chiuderà non appena sarà pervenuto l’ultimo rilancio dei Red Devils, quello finale. L’accordo con il (quasi) 22enne ucraino è totale, così come già definita è la situazione tra i due club. Sarà proprio Trubin, quindi, l’erede designato di André Onana a difendere i pali nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno