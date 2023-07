Onana, l’Inter attende il rilancio finale: cifre e tempi dell’operazione – CdS

L’Inter attende il rilancio finale del Manchester United per chiudere la cessione di André Onana in Inghilterra. Secondo il Corriere dello Sport si chiuderà a breve.

RILANCIO DEFINITIVO – È ormai tutto fatto per il passaggio di André Onana dall’Inter al Manchester United. Un’operazione che farebbe contente tutte le parti in gioco. In primis il giocatore, che ha trovato un accordo per 6 milioni di euro a stagione (rispetto ai 3,5 percepiti in nerazzurro). Poi proprio i Red Devils, che accontenterebbero il tecnico Erik ten Hag e coprirebbero la partenza a parametro zero di David De Gea. Infine proprio l’Inter, che realizzerebbe una grande plusvalenza e avrebbe le risorse per chiudere le ultime operazioni in entrata. In questo senso per Onana è atteso il rilancio finale del Manchester United: l’ultima offerta è di 45 milioni più 5 di bonus, con i nerazzurri che continuano a chiederne 60. La sensazione è che si chiuderà a 50 + una serie di bonus raggiungibili più o meno facilmente. Con la chiusura prevista già la prossima settimana.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno