Thuram-Inter, le percentuali per l’arrivo a gennaio! Concorrenza viva – SI

Arriva una notizia non molto positiva per l’Inter. Si è parlato negli ultimi giorni dei viaggi di Ausilio in Qatar per lavorare all’operazione Marcus Thuram per gennaio. Ci sono però delle smentite da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia

OPERAZIONE RIMANDATA – Per l’Inter le possibilità di acquistare Marcus Thuram sembrano diminuire sempre di più con il passare del tempo. Negli ultimi giorni sono arrivate notizie riguardanti il viaggio di Piero Ausilio, direttore sportivo della società meneghina, in Qatar per cominciare a trattare con il giocatore francese, ma sono seguite delle importanti smentite. Dal profilo Twitter Alfredo Pedullà ha dato una sentenza quasi definitiva sulla trattativa non ancora iniziata. Le possibilità di vedere Thuram in maglia nerazzurra da gennaio, secondo il giornalista di Sportitalia, sono pari al 15%. L’Inter perciò sta lavorando per portare a parametro zero l’attaccante del Borussia Moenchengladbach a giugno. Il problema grave è la grande concorrenza che si sta creando e che potrebbe provocare la fine delle trattative (vedi articolo). Le squadre pronte ad attivarsi fin da subito ci sono e il sogno di vedere Marcus Thuram all’Inter comincia ad arenarsi.