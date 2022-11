FOTO − Argentina pronta al debutto Mondiale, Correa incita i compagni!

Correa non farà parte dell’Argentina che fra poche ore esordirà al Mondiale in Qatar. L’attaccante dell’Inter ha dovuto dare forfait per un problema fisico. Per lui niente possibilità di giocare la kermesse internazionale più importante. Nonostante ciò, non dimentica di tifare i propri compagni

TIFOSO − L’Argentina si prepara al debutto Mondiale. Oggi alle 11 (ore italiane), la nazionale di Scaloni scenderà in campo contro l’Arabia Saudita (vedi probabili). Non ci sarà ovviamente Joaquin Correa. Il giocatore dell’Inter ha dovuto lasciare il ritiro della Seleccion per problemi di natura fisica. Su Instagram però ha voluto dare il suo apporto ai compagni.

Il Tucu incita Lautaro Martinez e soci.