Taremi-Inter, visite rimandate anche per un motivo legato al Porto

Niente visite mediche nella giornata di oggi per Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto che dovrebbe arrivare all’Inter a parametro zero.

VISITE MEDICHE RIMANDATE – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, le visite mediche di Mehdi Taremi non ci sono state in quanto il Porto ha fissato oggi l’allenamento dopo la sconfitta di ieri. Di fatto dunque l’attaccante iraniano non ha potuto partecipare alle visite. Inoltre si era creata una situazione di clamore, per via delle visite, in Portogallo che rendeva il tutto più complicato. Le visite però ci saranno, saranno fatte prossimamente. Cambia solo il calendario, ma non la sostanza. L’Inter ha l’accordo con il giocatore, che arriverà a parametro zero, così come Piotr Zielinski che invece ha già sostenuto le visite mediche.

Fonte: Sky Sport 24