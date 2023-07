Sommer, trattativa Inter-Bayern Monaco si sposta in Giappone: i tempi – TS

Ancora distanza fra l’Inter e il Bayern Monaco per Sommer. I due club, in partenza per il Giappone, potrebbero trovare l’accordo proprio lì. Ecco le tempistiche di cui parla TuttoSport.

DISTANZE – L’Inter è ancora alla caccia del nuovo portiere che, seppur individuato in Yann Sommer, tarda ad arrivare. La partenza per la tournée in Giappone, in programma per domani, è dietro l’angolo. Ma i nerazzurri non saranno i soli a disputare la pre-season nella destinazione nipponica: anche il Bayern Monaco sarà lì e arriverà il giorno successivo. Per questo, secondo TuttoSport, la trattativa fra i due club per l’estremo difensore svizzero potrebbe spostarsi proprio in Giappone. Soprattutto sapendo che anche Piero Ausilio e Dario Baccin partiranno al seguito della squadra di Simone Inzaghi. L’Inter, comunque, ha provato a spingere nel corso di questa settimana per riuscire a convincere il Bayern Monaco ad aprire al trasferimento. Il tutto è bloccato a causa delle condizioni fisiche del portiere Manuel Neuer, che probabilmente potrà essere a disposizione di Thomas Tuchel solo a inizio settembre e per il quale non è stato ancora trovato un vice. Oggi la dirigenza nerazzurro proverà ancora a insistere ma le probabilità che l’operazione possa concludersi positivamente entro domani sono davvero poche.

Fonte; TuttoSport – Federico Masini