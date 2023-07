Trubin, l’Inter resta sull’obiettivo ma si assicura un piano B – TS

Da Sommer a Trubin, per l’Inter le tempistiche restano lunghe. TuttoSport aggiorna su quale portiere potrebbe ripiegare la dirigenza nerazzurra.

TEMPI LUNGHI – Per l’Inter la situazione fra i pali non è delle migliori. Se per ottenere il passaggio in nerazzurro di Yann Sommer bisogna attendere ancora, per Antaloij Trubin vale lo stesso e forse anche di più. Tuttavia, TuttoSport informa che, nonostante le difficoltà nella trattativa con lo Shakhtar Donetsk, l’Inter non vuole cambiare i suoi piani per i portieri individuati. Un piano B, comunque, c’è e serve sempre. Secondo le pagine del quotidiano sportivo, quello della dirigenza nerazzurra porta il nome di Emil Audero. L’estremo difensore della Sampdoria sarebbe stato attenzionato, però, per il ruolo di vice portiere, e non di titolare, dell’Inter.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini