Skriniar, oggi l’ultima offerta del PSG: Inter, prendere o lasciare – SM

La telenovela tra l’Inter e Milan Skriniar potrebbe essere vicino alla fine. Oggi il PSG manderà l’ultima offerta per lo slovacco per prenderlo a gennaio.

ULTIMA – Secondo quanto riporta Daniele Miceli, nell’edizione di oggi di Sport Mediaset, il PSG oggi farà l’ultima offerta per Milan Skriniar: «Bisognerà aspettare le prossime ore per conoscere il futuro di Milan Skriniar. Dai riscontri che abbiamo fatto con gli intermediari che lavorano lato PSG, i francesi oggi presenterà una nuova offerta all’Inter. Offerta ritoccata rispetto alla prima da 10 milioni di euro, rifiutata dai nerazzurri. Si tratterà di 15 milioni di euro senza bonus. Sarà l’ultima offerta da parte del Paris, anche perché non potrà rialzarla per i vincoli del Fair Play finanziario. Sarà la scelta finale per quanto riguarda Steven Zhang». La speranza per tutto l’ambiente interista è che questa storia finisca il prima possibile.