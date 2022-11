Skriniar-Inter, regna fiducia: bonus decisivi! Entourage ha idee chiare – SM

Skriniar e l’Inter hanno avviato le trattative per il rinnovo di contratto che adesso risultano in fase di stallo (vedi focus). Il difensore si trova adesso in vacanza con la famiglia e i discorsi riprenderanno al suo rientro. L’entourage non ha avanzato richieste ma ha ben chiaro il piano. Decisivi i bonus: di seguito quanto riportato da sportmediaset.it

STALLO – Milan Skriniar e l’Inter trattano il rinnovo di contratto ma attualmente le discussioni sono ferme. Il difensore slovacco, così come il resto dei compagni non impegnati al Mondiale, si trova in vacanza a Dubai e dunque le trattative riprenderanno al suo ritorno, ovvero a inizio dicembre. Nonostante la fase di stallo, regna l’ottimismo in casa Inter poiché la volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme.

Skriniar, l’entourage non ha avanzato richieste specifiche ma sa benissimo da che base partire

BASE CHIARA – Parlando invece dei dettagli, è molto probabile che la vera partita si vada a giocare sui bonus. L’entourage di Skriniar non ha ancora avanzato richieste specifiche, ma ha ben chiara la base della trattativa ovvero almeno 6,5 milioni di euro come garantito a Marcelo Brozovic un anno fa. E poi magari qualche milione di bonus. Il PSG l’estate scorsa aveva offerto a Skriniar un contratto da 8,5 milioni di euro più 500.000 euro di bonus. Ovviamente l’Inter non potrà pareggiare l’offerta ma farà di tutto per assecondare i desideri del suo difensore.