Inter, senti Thuram: «Non sento la pressione! Concentrato su obiettivi»

Marcus Thuram, obiettivo di mercato dell’Inter, ha parlato oggi in conferenza stampa. Queste le parole dell’attaccante del Borussia Monchengladbach

PRESSIONE – Queste le parole di Marcus Thuram: «Pressione di essere figlio di Lilian? Non ho quella pressione. Forse dopo la mia carriera se facessi anche qualcosa di importante. Ma non al momento. Io voglio bene a mio padre! È motivo di orgoglio e non ho problemi a parlarne. Mentalmente ho fatto un ottimo lavoro. La scorsa stagione è stata complicata e speciale. Mi sono rifocalizzato nel ruolo di numero 9 e c’era una nuova consapevolezza. Questo passaggio al ruolo di numero 9 mi ha fatto fare uno step. Mi concentro di più sugli obiettivi cercando di non preoccuparmi delle statistiche».

Fonte: lequipe.fr