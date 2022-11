Portogallo, vittoria col brivido sul Ghana! Per Cristiano Ronaldo altro record

Il Portogallo vince la prima partita del girone H. Cristiano Ronaldo e compagni superano il Ghana per 3-2: l’attaccante, ormai ex Manchester United, stabilisce un altro record

VITTORIA – Il Portogallo batte il Ghana per 3-2 e si issa al primo posto del gruppo H. Ad aprire le marcature, nel secondo tempo, Cristiano Ronaldo che trasforma un calcio di rigore, molto generoso, concesso dall’arbitro per un fallo di Salisu. L’attaccante, con questo gol, è il primo a segnare in cinque edizioni diverse del Mondiale (5). Il Ghana però, al 73′ trova il pareggio con André Ayew che batte Costa su invito di Kudus. Trascorrono appena 5′ ed il Portogallo ritrova il vantaggio con Joao Felix. Appena due minuti più tardi Leao trova il 3-1 che sembra chiudere il match. Ma la nazionale africana ci crede ed all’89’ accorcia le distanze con Bukari. Al 99′ brivido per il Portogallo, con Costa che quasi regala il 3-3 a Williams che però scivola al momento di calciare in porta.