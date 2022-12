Skriniar-Inter, intesa vicina per il rinnovo! Ma servirà attendere: i motivi – TS

Milan Skriniar e l’Inter sono vicini ad un’intesa per il prolungamento del contratto del difensore, in scadenza a giugno. Ma, secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, servirà attendere

ATTESA – In casa Inter tiene banco la questione rinnovo Milan Skriniar. Secondo quanto riferito da Tuttosport, nonostante la volontà di Marotta e di Ausilio di chiudere la questione prima dell’inizio dei Mondiali, l’attesa per la firma sul contratto dello slovacco si è dilatata ulteriormente. L’offerta del club, già presentata all’entourage del giocatore, è da 6 milioni a stagione più bonus: cifra vicina alle richieste del difensore che ne chiede 7. L’incontro decisivo è previsto per la prossima settimana e tutto fa pensare che si arriverà alla tanto sospirata fumata bianca ma, bisognerà attendere ancora. Il difensore slovacco, infatti, vuole valutare bene i pro e i contro dell’eventuale accordo col club nerazzurro anche se, precisa il quotidiano, non è in dubbio la sua volontà di restare a Milano.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino