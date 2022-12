Bastoni: «Inter gruppo solido, Napoli bivio. Senza trofei sarebbe delusione»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato della compattezza della squadra e del gruppo per poi focalizzandosi sulla gara contro il Napoli e sugli obiettivi stagionali da raggiungere

MONDIALI DAL DIVANO − Alessandro Bastoni sulla mancata partecipazione a Qatar 2022 dell’Italia: «Come tutti i miei compagni di Nazionale, avrei voluto partecipare e rappresentare il nostro Paese. Possiamo solo resettare e riprovarci tra 4 anni. La botta è stata grande. Ancora di più pensando che è stata la seconda volta di fila per l’Italia. Da giocatore avverti un grande senso di responsabilità per aver mancato questo traguardo. Tifo? Ho sempre avuto una grande passione per Messi, quindi forza Argentina. Nel caso, sarei felice pure per Lautaro Martinez, ovviamente».

NATIONS LEAGUE − Così Bastoni sulla competizione in cui l’Inter è arrivata alle final four: «Finché non arriverà il prossimo Mondiale e fino a che non ci qualificheremo sarà difficile dimenticare. Ciò non toglie che faremo di tutto per conquistare quest’altro trofeo. Sarebbe un modo per dimostrare, anche a noi stessi, qual è il nostro effettivo valore».

DOPO UDINE − Bastoni è ritornato sul day after della sfida persa 3-1 dai nerazzurri: «Ci siamo aggrappati a noi stessi, a un gruppo che è solido e forte. Ci siamo ricompattati, avendo la consapevolezza che soltanto uniti e assieme potevamo tirarci fuori da quella situazione. Ci siamo parlati, abbiamo cercato di individuare i problemi e anche adesso stiamo cercando di risolverli in maniera definitiva».

REAZIONE − Lo stesso Bastoni si rese protagonista di un episodio particolare: «Qualsiasi tipo di reazione è sbagliata. Vale anche per quell’episodio. È nato tutto dal nervosismo che avevo addosso per non riuscire a fare quello che so di poter fare normalmente. Ripeto, è stato importante parlare tra di noi. Da quel momento ne siamo usciti più squadra rispetto a come eravamo prima».

GOL SUBITI − Bastoni ha provato a dare una spiegazione per le tante reti al passivo dell’Inter: «È difficile trovare una risposta, perché non esiste una ragione tecnica. Credo che fondamentalmente sia un aspetto mentale. In questi casi, la ricetta è unicamente lavorare. Napoli? Certamente si tratta di un grande bivio per il campionato. Non portare a casa un risultato positivo sarebbe una botta molto dura da digerire. E poi diventerebbe molto complicato recuperare il distacco».

OBIETTIVI − Poi Bastoni non spegne le ambizioni nerazzurre: «Non possiamo nasconderci: siamo consci della forza e dei valori di questa squadra. Il nostro obiettivo è andare sempre fino in fondo in tutte le competizioni a cui partecipiamo. Ecco perché la delusione sarebbe grande se dovessimo restare a bocca asciutta».

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno