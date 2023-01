Skriniar-Inter, convivenza forzata! Individuato l’erede (per giugno) − SM

Skriniar rimarrà all’Inter fino a giugno. Il PSG non intende affondare per prenderlo già adesso. I nerazzurri hanno già individuato il suo sostituto per giugno

LO SCENARIO − Tra l’Inter e Milan Skriniar si andrà verso una convivenza forzata fino a giugno. Il PSG non affonderà il colpo nel mese di gennaio e dunque i 20 milioni di euro, che l’Inter accetterebbe in caso di addio anticipato, saranno riversati all’atto della firma. Il suo sostituto non sarà Giorgio Scalvini, per cui l’Atalanta chiede almeno 40 milioni di euro. Per lui si sta scatenando un’asta con Bayern Monaco e Manchester City a darsi battaglia. Come racconta Claudio Raimondi di Sport Mediaset, l’Inter andrà su Tiago Djalò del Lille, il cui contratto va in scadenza tra un anno.