Inter, discorso rinnovi: Darmian più avanti di altri 2! Priorità Dzeko − Sky

L’Inter lavora sugli altri rinnovi di contratto. Per Matteo Darmian manca veramente poco, mentre si sono stati avviati i primi discorsi con due big. Prossimo summit per Dzeko

DISCORSI − Se Skriniar non rinnoverà con l’Inter (vedi articolo), gli altri invece della rosa hanno tutta l’intenzione di farlo. In primis Matteo Darmian, pronto a dire sì alla proposta di un anno con opzione. Il suo discorso, come racconta Alessandro Sugoni di Sky Sport 24, è più avviato rispetto a quello di Bastoni e Calhanoglu. Per entrambi, però, c’è la volontà di rinnovare. Il prossimo summit in agenda è con Edin Dzeko, una priorità per il club nerazzurro.