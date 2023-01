Inter, agente Lautaro Martinez in sede? Ha proposto un attaccante! − SM

L’agente di Lautaro Martinez ieri era in sede Inter, ma non per discutere del proprio assistito. Alejandro Camano ha proposto ai nerazzurri un attaccante

PROPOSTO GIOCATORE − Si tratta di Alfredo Morelos, l’attaccante proposto da Camano all’Inter durante l’incontro ieri in sede. Lo riporta Claudio Raimondi su Sport Mediaset. È un attaccante colombiano dei Rangers Glasgow in scadenza il prossimo 31 maggio. Potrebbe essere un’idea nel caso in cui in estate dovesse essere ceduto Joaquin Correa. L’attaccante classe 1996 ha segnato al momento sette gol in 23 partite di Scottish Premier League.