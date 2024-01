Simeone obiettivo dell’Inter? Una formula possibile (in un caso)

Giovanni Simeone è un possibile obiettivo dell’Inter per rinforzare l’attacco, secondo Rai Sport. Tuttavia servono molteplici incastri per rendere fattibile l’ingaggio dell’argentino del Napoli.

NOME NUOVO – Il duplice ingresso di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez in Inter-Verona non soddisfa la dirigenza nerazzurra. Soprattutto per quanto riguarda l’austriaco, che arriva da un gol e un assist nelle precedenti due partite. Motivo per cui la convinzione di chiudere il mercato in entrata con l’ingaggio di Tajon Buchanan si sta affievolendo. Un rinforzo in attacco sembrerebbe più che opportuno, alla vigilia della parte più importante della stagione. E il nuovo nome in casa Inter è quello di Giovanni Simeone, secondo quanto riporta Rai Sport. Un’idea che solletica non poco l’appetito nerazzurro, ma la cui concretizzazione è meno semplice del previsto.

DOPPIO SCENARIO – Nel Napoli Campione d’Italia Simeone è alla stregua di un esubero. Il figlio d’arte è la terza alternativa per la prima punta, dopo Victor Osimhen e Giacomo Raspadori. E in questa stagione ha appena 2 gol in 20 presenze, con una media di 21,7 minuti in campo a partita. Comunque migliore di Arnautovic e Sanchez, che hanno segnato le stesse reti giocando mediamente più di mezz’ora (33,6 e 33,8 minuti di media). Tuttavia Simeone ha un contratto fino al 2026 coi partenopei, da 1,8 milioni di euro netti a stagione (fonte: capology.com). Quindi il suo ingaggio a gennaio può essere possibile solo in prestito. Volendo pensare a una sua permanenza stabile all’Inter, si può inserire l’obbligo di riscatto in estate. A patto però che uno tra Arnautovic e Sanchez lasci l’Inter proprio a gennaio, generando così il tesoretto necessario per l’ingaggio del Cholito. Il cileno ha infatti il contratto in scadenza il prossimo giugno, mentre per l’austriaco scatterà l’obbligo di riscatto.