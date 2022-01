Sensi ormai ha deciso: vuole la Sampdoria. L’Inter dovrà accontentarlo – TS

Sensi nonostante il pressing di Simone Inzaghi dopo il gol in Coppa Italia e l’infortunio di Joaquin Correa, secondo TuttoSport ha deciso di trasferirsi alla Sampdoria. Secondo il quotidiano l’Inter dovrà accontentarlo.

NODO DA SCIOGLIERE – Sensi sarà uno dei temi principali che l’Inter tratterà nel corso del summit tra dirigenza e allenatore. Nonostante il pressing di Simone Inzaghi dopo il gol realizzato in Coppa Italia e l’infortunio di Joaquin Correa, il centrocampista italiano non ha arretrato di un millimetro sulla volontà di andare a giocare alla Sampdoria per ritrovare la continuità e non perdere la chiamata dell’Italia. L’Inter – specifica il quotidiano di Torino, non potrà non accontentarlo.

Fonte: TuttoSport