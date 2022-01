Dumfries arma tattica per Inzaghi: porta sprint anche dalla panchina

Dumfries partita dopo partita si è ritagliato il suo ruolo nell’Inter. E ora per Inzaghi è una risorsa. Con la capacità unica di saper dare un cambio di ritmo anche dalla panchina.

RISORSA PER INZAGHI – Denzel Dumfries dopo un inizio enigmatico ha trovato il suo ruolo e quindi il suo spazio nell’Inter. Rispondendo presente anche nel mese in cui Matteo Darmian è stato infortunato. L’olandese non solo ora può giocare, ma produce occasioni, gol e assist. Ed è pure presente in difesa, anche se lo si sottolinea meno. Una risorsa su cui Inzaghi può contare. Anche dalla panchina.

IMPATTO SULLA FASCIA – Dumfries è molto diverso da Darmian. Per doti fisiche e interpretazione del ruolo. Infatti Inzaghi li sfrutta in due modi diversi sulla destra, rispettando le loro caratteristiche. Questo porta la possibilità di avere varietà su quella fascia. In particolare il numero due può dare un importante cambio di ritmo. Con il suo fisico, la sua capacità di corsa, la sua attitudine ad attaccare la profondità senza palla. Ma anche puntare l’uomo palla al piede. come visto con il Venezia. Doti che servono anche dal primo minuto, ma contro avversari stanchi possono diventare proprio devastanti. Anzi, proprio da subentrato ha un’utilità quasi unica nella rosa nerazzurra.

DOTI UNICHE – Dumfries ha le capacità di portare qualità e impatto dalla panchina. Un fatto da sottolineare. L’Inter infatti nella sua rosa attuale non ha molte riserve in grado di dare un cambio di ritmo. Soprattutto a causa degli infortuni alternati di Sanchez e Correa, ma non solo. A centrocampo Vidal a questo punto della carriera è più un centrocampista difensivo e Vecino ha dimostrato i suoi limiti. A sinistra dietro a Perisic manca un esterno con corsa, fisico e uno contro uno. L’olandese è l’unica vera freccia di Inzaghi dalla panchina. L’elemento che può dare una scossa, cercare soluzioni nuove. Un fattore da non sottovalutare.