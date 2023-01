Scambio Brozovic-Kessié, tante smentite ma l’ivoriano vuole l’addio! − SI

Kessié spinge per lasciare Barcellona. Il centrocampista ivoriano vuole giocare di più e quindi sta spingendo affinché l’affare possa andare in porto. Dall’Inter solo smentite, Brozovic resta

ADDIO − Solo smentite sullo scambio Brozovic-Kessié. Almeno per quanto riguarda l’Inter e Beppe Marotta (vedi articolo). Non è dello stesso parere il centrocampista del Barcellona che sta spingendo per lasciare la Catalogna alla ricerca di maggior spazio e minutaggio. L’ex Milan ha fatto sapere di non voler più rimanere in maglia azulgrana. Si cerca una soluzione.