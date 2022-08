Sanchez via dall’Inter: formula decisa! Possibile last dance in un test − Sky

Il matrimonio tra Sanchez e l’Inter sta per concludersi. Definita la formula manca soltanto l’appuntamento con l’agente. L’ultima con l’Inter in un allenamento congiunto?

ADDIO VICINO − Marco Bovicelli, in collegamento su Sky Sport, spiega l’ultima giornata di Sanchez: «Giornata tra campo e mercato in casa Inter. Alexis Sanchez si è allenato con la squadra sotto gli occhi dei dirigenti nerazzurri vincendo la partitella di oggi. Per il suo addio non è ancora stato trovato un accordo. Sarà risoluzione consensuale ma bisogna ancora fissare l’appuntamento decisivo con il procuratore Fernando Felicevich. Entro questa settimana la questione potrebbe risolversi. Intanto domani l’Inter giocherà a porte chiuse contro la Pergolettese».