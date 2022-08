Dumfries e Skriniar, l’Inter resiste (per ora). E Milenkovic attende − Sky

In casa Inter, Dumfries e Skriniar rimangono ancora in bilico. Una maxi offerta potrebbe arrivare da un momento all’altro. Intanto, Milenkovic continua a rimanere in uno stato di attesa

RESISTENZA − Luca Marchetti su Sky Sport fa il punto sui due big dell’Inter più gettonati all’estero: «Per l’Inter c’è da resistere alle richieste che potrebbe arrivare per Denzel Dumfries e Milan Skriniar. L’Inter non vorrebbe privarsene ma dipende sempre dalle offerte. Per adesso ha detto di no a 50 milioni di euro per lo slovacco ma se ne arriva una da 70-80 la cosa cambia. Oggi per l’Inter è più facile sostituire Skriniar che Dumfries. Sostituto? Potrebbe essere Nikola Milenkovic che è ancora in attesa».