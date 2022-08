Pinamonti ad oggi vuole l’Atalanta ma Carnevali ha un’arma segreta − Sky

Pinamonti lascerà l’Inter. Atalanta e Sassuolo hanno messo gli occhi sull’attaccante classe ’99. La Dea ha il gradimento del giocatore ma occhio alla carta di Carnevali al Sassuolo

ARMA SEGRETA − Pinamonti è conteso da Atalanta e Sassuolo. Ma occhio all’AD nero-verde Carnevali. Così Luca Marchetti su Sky Sport: «Andrea Pinamonti è in uscita uscita dall’Inter. Il Sassuolo ha messo gli occhi sul giocatore se dovesse partire Giacomo Raspadori. Vero che l’attaccante ad oggi vorrebbe andare all’Atalanta e ha rifiutato anche per questo Salernitana e Monza. Ma l’arma segreta di Giovanni Carnevali è proprio l’ambiente del Sassuolo e la crescita degli attaccanti andati tutti in Nazionale: da Zaza a Berardi passando per Raspadori e Scamacca».