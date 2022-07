Sanchez, nessuna offerta in arrivo. Inter pronta ad alzare buonuscita – TS

Alexis Sanchez non rientra nei piani dell’Inter. Il cileno però, secondo Tuttosport, non ha offerte: i nerazzurri sono pronti ad alzare l’offerta per la buonuscita

DIFFICILE – Alexis Sanchez non rientra nei piani dell’Inter ma il suo addio, secondo Tuttosport, potrebbe andare per le lunghe. Il numero 7 nerazzurro, secondo il quotidiano, non ha ricevuto alcuna offerta. Per accelerare il suo addio quindi, il club nerazzurro sarebbe disposto ad alzare l’offerta per la buonuscita fino a 5 milioni. La partenza di Sanchez permetterebbe al club nerazzurro di riaprire la pista che porta a Dybala.

Fonte: Tuttosport – Masini – Togna