Bremer, la Juventus abbassa il prezzo di de Ligt e tenta lo sgarbo all’Inter – CdS

La situazione legata a Gleison Bremer si fa sempre più interessante. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, adesso anche la Juventus ha fretta di cedere e pur di aggiudicarsi il difensore brasiliano (facendo un torto all’Inter), sarebbe disposta anche ad abbassare le richieste per Matthijs de Ligt.

DERBY D’ITALIA – Matthis de Ligt ora è a un passo dal Bayern Monaco. La prima mossa della Juventus a quel punto sarà puntare tutto su Gleison Bremer, obiettivo principale dell’Inter per la difesa. Pur di concretizzare tutto in fretta, i bianconeri tendono la mano ai tedeschi e abbassano le richieste per il centrale olandese. Finora la posizione juventina era rimasta ferma e inamovibile: servono almeno 90 milioni, meglio se 100, per assicurarsi Matthijs de Ligt. Adesso lo scenario muta: bastano 80 milioni più bonus per arrivare al traguardo. Il derby d’Italia si giocherà prima sul mercato, con i nerazzurri ancora in vantaggio per il brasiliano che ha anche rifiutato il Tottenham. La Juventus potrebbe inserirsi tra Inter e Torino provando a trattare prima con il club.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore