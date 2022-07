Asllani, personalità già da leader! Alternativa (e non solo) a Brozovic – CdS

Asllani dalle prime uscite stagionali ha già incantato tutti. Nonostante la giovane età (20 anni a marzo), ma con una personalità già da leader. Inzaghi ha il suo vice Brozovic, ma il giovane si candida anche a una maglia da titolare.

NON SOLO UN VICE – Impossibile da non notare per l’atteggiamento in campo, per come si propone in appoggio a ogni compagno per gestire la manovra, ma anche per la convinzione con cui prova la giocata, che sia una verticalizzazione o un’apertura lunga sugli esterni. Kristjan Asllani non sembra aver sofferto più di tanto il salto in una big. Ancora presto per dirlo, è chiaro, ma è già un segnale a Simone Inzaghi che la scorsa stagione ha patito tantissimo le assenze di Marcelo Brozovic. Secondo il quotidiano romano, il tecnico piacentino si è subito convinto di puntare su Asllani, che ora crescerà alle spalle di Brozovic e poi ne raccoglierà l’eredità in futuro. Chissà che non giochino anche insieme, avendo entrambi duttilità e qualità per muoversi anche in altre posizioni del centrocampo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno