Dybala ha fretta, Mourinho prova a convincerlo. Ora Inter (e Napoli) dietro – CdS

Dybala presto dovrà decidere cosa fare del suo futuro. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina, i giallorossi ora sono in pole per il talento argentino, convinto dall’ambizione di José Mourinho. C’è attesa per il via libera dei Friedkin.

ORA IN POLE – Il tempo stringe per Paulo Dybala. Fermo restano che l’Inter ad oggi è l’unica squadra ad avergli proposto un contratto, secondo il quotidiano romano, però, la Roma è in pole. L’argentino ha superato la perplessità legata alla Champions League (che in giallorosso non giocherebbe), perché l’ambizione di José Mourinho rappresenta una garanzia per il calciatore. L’offerta, come vi dicevamo, non è ancora arrivata da parte dei giallorossi. Secondo il collega Guido D’Ubaldo sul quotidiano, l’Inter è ormai fuori gioco per il calciatore, solo Marotta era entusiasta di fare questa operazione. Dopo aver riportato a Milano Romelu Lukaku i nerazzurri sono a posto in attacco, Dzeko e Correa non si muoveranno da Milano e andranno a completare un pacchetto offensivo di straordinario valore, dove i titolari saranno Lautaro e Lukaku. Il Napoli resta sullo sfondo, De Laurentiis ci prova, ma è difficile portare Dybala al Maradona per la questione dei diritti d’immagine.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo