Bremer, non solo Inter e Juventus: nuova concorrente dalla Serie A – TS

Gleison Bremer è uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Secondo Tuttosport oltre a Inter e Juventus, nelle ultime ore si è iscritta alla corsa al difensore anche un’altra squadra di Serie A

AFFONDO – Gleison Bremer è uno dei pezzi più pregiati sul mercato. Secondo Tuttosport oltre all‘Inter e alla Juventus alla corsa al difensore si sarebbe iscritta anche un’altra squadra della Serie A: il Napoli. Il club azzurro, che ha appena incassato 40 milioni dalla cessione di Koulibaly al Chelsea, nelle ultime ore avrebbero chiesto informazioni al Torino per il brasiliano. L’Inter, scrive il quotidiano, è ancora in vantaggio con il calciatore che, da tempo ha dato la sua parola al club nerazzurro. Ma sia Napoli, che Juventus, proveranno il sorpasso nelle prossime ore.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia – Federico Masini