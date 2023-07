Samardzic, l’Inter mette sul tavolo 2 pedine! No ad un baby − CdS

Lazar Samardzic è il designato per completare il centrocampo dell’Inter. Il club nerazzurro e l’Udinese sono in contatto per capire la fattibilità dell’operazione

SU DUE FRONTI − L’Inter non si concentra solo sulla ricerca di un nuovo portiere e attaccante. I nerazzurri vogliono completare la rosa. Per questo motivo, l’Inter è alla ricerca di una mezzala. L’indiziato numero uno è Lazar Samardzic. Il Corriere dello Sport approfondisce lo stato della trattativa per il classe 2002. L’Udinese pretende una cifra intorno ai 20 milioni per lasciar partire Samardzic. L’Inter si sta muovendo per trovare una formula creativa. L’idea per arrivare a Samardzic è quella di un prestito con l’inserimento di contropartite tecniche. Sul piatto circolano vari nomi come quelli di Stefano Sensi e Sebastiano Esposito. Il club, invece, non vorrebbe lasciar partire a titolo definitivo Giovanni Fabbian.

Fonte: Pietro Guadagno − Corriere dello Sport