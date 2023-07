Inter, casting in casa Atalanta per la difesa: 3 nomi in ballo − CdS

Inter che lavora su più fronti in queste ultime ore di calciomercato. Se la priorità rimane il portiere, in difesa si cerca il sostituto di Milan Skriniar. Ecco perché Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno visionando tre giocatori dell’Atalanta.

IN CASA DELLA DEA − L’Inter vuole completare la rosa ad un mese dall’inizio del campionato. In difesa manca sempre un sesto difensore. L’Inter cerca un giocatore in grado di esprimersi al meglio in una difesa a tre. A questo proposito sono stati individuati tre giocatori dell’Atalanta. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, fa il punto. In pole position troviamo due giocatori da sempre abituati a giocare in uno schema a tre difensori. Il primo è Rafael Toloi, il secondo José Palomino. Sullo sfondo un profilo più giovane quello di Merih Demiral. Il turco non ha preso parte alle amichevoli precampionato della dea.

Fonte: Pietro Guadagno − Corriere dello Sport