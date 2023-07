Kamada libero, Inzaghi apprezza: un ostacolo di concetto per l’Inter

Daichi Kamada è un profilo di centrocampista apprezzato da Simone Inzaghi. Il giapponese è ancora svincolato, dopo la fine del contratto con l’Eintracht Francoforte. Ma per l’Inter si configura un eventuale ostacolo.

OSSERVATO DI STRISCIO – Daichi Kamada sembrava un potenziale uomo mercato dell’estate 2023. Con anche l’Inter iscritta timidamente alla potenziale corsa al suo ingaggio. E invece, alla fine di luglio, il centrocampista giapponese è ancora libero. Il suo contratto con l’Eintracht Francoforte è scaduto da un mese, e nessun club ha ancora stretto un nuovo accordo col 27enne. E proprio l’Inter potrebbe tornare alla carica, visti i molti requisiti rispettati da Kamada. Innanzitutto, il prezzo: il centrocampista giapponese arriverebbe appunto da svincolato, quindi a parametro zero. Una condizione pressoché perfetta per l’ingaggio del sesto centrocampista da parte dei nerazzurri. E poi l’apprezzamento di Simone Inzaghi (qui le sue parole). L’incrocio tra Kamada e l’Inter sembra il classico “match made in heaven”. Eppure c’è un ostacolo da non sottovalutare.

PESO IN ROSA – L’Inter è alla ricerca di un sesto centrocampista, che colmi il vuoto numerico lasciato da Roberto Gagliardini. Tuttavia non è questo il ruolo che si attende Kamada. Il giapponese esige – giustamente – una parte da protagonista. Da associare anche a uno stipendio di spessore (ben superiore ai 2 milioni netti percepiti in Germania nell’ultima stagione). Condizioni che frenano pertanto l’interesse dell’Inter, che non può garantire uno stipendio così alto a una riserva. Nonostante si sposerebbe bene con l’idea tattica di Inzaghi, immaginare un ingaggio di Kamada appare quindi difficile ad oggi. Salvo che non venga visto come una mossa lungimirante in vista dell’addio di Henrikh Mkhitaryan (in scadenza nel 2024, a 35 anni). Ma questa è un’elucubrazione che non trova riscontri diretti al momento.