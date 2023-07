Kamada, altro derby Inter-Milan? Per i nerazzurri profilo ideale (da tutti i punti di vista)

Daichi Kamada è uno dei nomi sul taccuino dell’Inter per rinforzare il centrocampo. Libero a parametro zero dopo l’esperienza all’Eintracht Francoforte, il giapponese piace anche al Milan. Ma i nerazzurri puntano a piazzare l’ennesimo sorpasso.

ALTRO NOME – L’Inter si sta muovendo forsennatamente sul mercato in entrata, concentrandosi soprattutto sul centrocampo. L’arrivo di Davide Frattesi (sempre più vicino) non basterà infatti a colmare il vuoto numerico generato dagli addii di Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini. E quindi i nerazzurri stanno sondando il mercato alla ricerca di un nuovo profilo. E, oltre a quelli di Lazar Samardzic e Roberto Pereyra, entrambi in forza all’Udinese, nelle ultime ore è emerso anche il nome di Daichi Kamada, centrocampista giapponese dell’Eintracht Francoforte. Per lui potrebbe sorgere l’ennesimo derby di mercato tra Inter e Milan, dato che il suo profilo che si incastrerebbe alla perfezione (anche) nel centrocampo nerazzurro. E non solo per motivi meramente economici.

COSTI LIMITATI – L’eventuale ingaggio di Kamada avrebbe un impatto economico piuttosto contenuto per il bilancio dell’Inter. Il contratto che legava il giapponese all’Eintracht Francoforte è infatti scaduto lo scorso 30 giugno. E i nerazzurri avrebbero un buon margine di offerta sull’ingaggio, considerando i 2 milioni di euro (netti) percepiti fino a pochi giorni fa. In estrema sintesi, condizioni economiche a dir poco ottime per un giocatore di 27 anni (li compirà il 5 agosto) con esperienza consolidata in Europa (214 presenze tra Eintracht e Sint-Truiden, di cui 37 tra Europa e Champions League). Per di più, Kamada è un profilo ideale per i nerazzurri anche dal punto di vista tattico.

RUOLO IN CAMPO – Kamada è il classico trequartista dotato di grande intelligenza tattica. Caratteristica che gli permette di muoversi abilmente in un raggio d’azione ben più ampio di quello della trequarti offensiva. Tanto che ormai si è evoluto in un centrocampista completo, in grado di destreggiarsi egregiamente anche come mezzala. Cosa che emerge in modo più che evidente dalla heatmap (presa da Sofascore) della sua ultima stagione in Bundesliga:

Kamada sa spaziare su tutto il fronte del centrocampo grazie anche a una peculiarità non indifferente. Il giapponese sa usare benissimo tanto il piede destro quanto il sinistro, cosa che gli permette di giocare a pochi tocchi (che sono 57,9 a partita secondo FBref.com). Nella mediana dell’Inter rappresenterebbe l’integrazione più qualitativa (e leggermente meno quantitativa) di Nicolò Barella. Oltre che un’alternativa a Davide Frattesi per l’abilità negli inserimenti in area. E un’ulteriore soluzione per i calci piazzati (4 rigori e 2 punizioni trasformati nei 16 gol dell’ultima stagione). Un profilo che, in buona sostanza, si integrerebbe molto bene col centrocampo dell’Inter, da ogni punto di vista.