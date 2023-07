Holm, sondaggi dall’Inter ma prima offerta dall’Inghilterra – TS

Emil Holm è un nome su cui l’Inter ha lavorato per un po’, anche se ora la pista sembra abbandonata. Sull’esterno ci sono Juventus ed un altro club dall’Inghilterra.

OFFERTA – L’Inter con Juan Cuadrado ha risolto la questione sulla fascia destra, ma i sondaggi per Emil Holm sono stati reali. Lo Spezia chiede troppo per il suo giocatore, ossia 15 milioni di euro. La prima offerta è arrivata dal Brighton di Roberto De Zerbi, che ha proposto 9.5 milioni per la chiusura della trattativa. L’accordo si potrebbe raggiungere a quota 12: il club inglese è pronto al rilancio già in giornata. Per la Juventus i tempi non sono idonei, le contropartite come De Winter non convincono per abbassare le pretese dei liguri.

fonte: Tuttosport – Stefano Salandin