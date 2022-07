Pinamonti sempre più vicino al Monza: fatti ulteriori passi avanti − SI

L’Inter è pronta a cedere Pinamonti. Il classe ’99 si avvicina sempre di più al Monza. Fatti ulteriori passi avanti, il ragazzo presto raggiungerà la Brianza

TRATTATIVA AVANZATA − Andrea Pinamonti dall’Inter al Monza ci siamo! Fatti ulteriori passi avanti per il trasferimento del giocatore in Brianza. Secondo Michele Criscitiello a Sportitalia mercato, le due parti sono vicinissime per chiudere l’operazione. Tagliata fuori a questo punto anche l’Atalanta. Pinamonti si sta convincendo alla nuova meta in Brianza. L’asse Inter-Monza continua dopo Michele Di Gregorio, Andrea Ranocchia e Stefano Sensi.