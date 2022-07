Skriniar-PSG, tutto fermo! Ancora distanza con l’Inter: il divario – Sky

Skriniar al PSG non si sblocca: i parigini non hanno accelerato dopo l’incontro di venerdì con l’Inter. Di Marzio, nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dopo essersi espresso su Bremer (vedi articolo) ha parlato di cosa può accadere adesso con questa situazione.

L’AGGIORNAMENTO – Ecco le parole di Gianluca Di Marzio: «La situazione di Milan Skriniar è ancora ferma tra Inter e PSG. Da venerdì, quando abbiamo parlato del blitz di Antero Henrique a cena a Milano, non ci sono stati passi avanti. Resiste la distanza fra la richiesta del PSG, cinquanta milioni, e quello che vuole l’Inter cioè settanta milioni. Anche per Gleison Bremer non c’è l’intesa: il Torino chiede quaranta milioni, tutti fanno una richiesta alta perché capiscono che i difensori sono merce rara».