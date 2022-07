Peschetola pronto al salto tra i professionisti: fatta per un club di Serie C – AP

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà conferma la chiusura di un affare in uscita per l’Inter. Si tratta del centrocampista Lorenzo Peschetola, che – dopo l’esperienza nella Primavera nerazzurra – si unirà al Foggia in Serie C.

IN PRESTITO – Un altro giovane dell’Inter pronto a proseguire nel suo percorso di crescita. Si tratta di Lorenzo Peschetola, che a breve si unirà a un club di Serie C in prestito. Come riporta Alfredo Pedullà, è fatta per il passaggio del giocatore al Foggia.

Fonte – Alfredo Pedullà, profilo Twitter ufficiale