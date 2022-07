Bremer direzione Inter? Oggi in campo nel crollo (amichevole) del Torino

Mentre la trattativa tra Inter e Torino prosegue, Gleison Bremer è sceso oggi in campo con la maglia granata nell’amichevole disputata contro l’Eintracht Francoforte. Che ha visto i tedeschi imporsi per 3-1.

CROLLO – 45 minuti per Gleison Bremer nella partita amichevole disputata oggi dal Torino contro l’Eintracht Francoforte. Il tutto mentre la trattativa tra nerazzurri e granata prosegue. Il brasiliano è entrato in campo all’intervallo, con i tedeschi in vantaggio per 1-0. Nella seconda frazione di gioco i vincitori dell’ultima edizione dell’Europa League hanno poi messo a referto altre due reti. Un passivo mitigato nel finale dalla rete di Horvath, che ha fissato il punteggio sul 3-1.