Pedullà: “Biraghi verso la Fiorentina! Dalbert-Inter. Emerson Palmieri…”

Condividi questo articolo

Alfredo Pedullà

Pedullà riporta tramite il suo profilo Twitter un’importante novità sull’affare Biraghi-Dalbert in piedi tra Inter e Fiorentina. Negli scorsi giorni, sembrava fatta per il prolungamento del prestito per un altro anno, ma ora le prospettive sembrano diverse. Occhio a Emerson Palmieri

MARCIA INDIETRO? – Alfredo Pedullà fa il punto della situazione sulla fascia sinistra della Beneamata: “Contatto tra Fiorentina e Inter, Cristiano Biraghi può tornare in Viola. I nerazzurri riprenderebbero Dalbert. Non è fatta, ma si sta lavorando. Sullo sfondo sempre Emerson Palmieri per l’Inter”. Il laterale del Chelsea si avvicinerebbe dunque al club milanese: il terzino cresciuto nel settore giovanile nerazzurro è pronto a fare posto sulla fascia sinistra?