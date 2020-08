Biasin: “Conte-Inter? Ha vinto Zhang! Skriniar sul mercato. Eriksen…”

Fabrizio Biasin

Biasin si è soffermato a “Tutti Convocati”, in onda su Radio24, sul mercato dell’Inter, in entrata e in uscita. Occhio al futuro di Skriniar e al ruolo di Eriksen in squadra. Steven Zhang protagonista nella vicenda Conte. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

I PIANI SUL MERCATO – Fabrizio Biasin fa il punto della situazione sul mercato delle ultime ore: «Chi ha vinto tra Conte e l’Inter? Innanzitutto questa è una partita che si sarebbe dovuto giocare. Credo però che il vero vincitore sia Steven Zhang. Volendo a centrocampo c’era uno dei migliori giocatori al mondo, statistiche alla mano. Spero che la prossima non sia la stagione di Eriksen in panchina. Non dico di farne il fulcro di tutto, ma deve giocare. Skriniar è sul mercato e questo è abbastanza chiaro. L’obiettivo è Kumbulla e davanti bisognerà prima capire cosa succederà con Lautaro Martinez. Poi c’è il discorso con quel signore lì, quello che ha il cognome che inizia con M, ma che non voglio nemmeno nominare».