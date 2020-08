Conte-Inter, nuovo incontro in sede! Si pianifica il mercato: Zhang c’è

Antonio Conte Juventus-Inter

Conte ha sancito nella giornata di ieri la permanenza all’Inter. L’allenatore ora è al centro del progetto tecnico ed è intento a pianificare il mercato dei nerazzurri prima delle vacanze. Il tecnico ha nuovamente incontro la dirigenza e Steven Zhang: ecco i dettagli

NUOVA RIUNIONE – L’Inter non si ferma dopo aver blindato la permanenza di Antonio Conte in panchina. In sede c’è stato un nuovo incontro, come riporta SkySport, che ha visto la partecipazione dell’allenatore, Zhang, Marotta e Ausilio. La riunione è servita a pianificare il mercato prima delle vacanze. In sede si sono visti anche Barone e Pradè per parlare dello scambio di prestiti tra Dalbert e Biraghi. Ancora nessuna intesa.