Nandez, il Cagliari vuole monetizzare subito. Spunta Kostic a sinistra – SM

Nandez e l’Inter si inseguono da tempo, ma va ancora trovata la quadratura del cerchio per chiudere l’affare. Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, il Cagliari vorrebbe monetizzare il prestito sulla falsariga di quando accaduto con Barella due stagioni fa. Per la fascia sinistra torna di moda il serbo Kostic.

CENTROCAMPISTA – Il Cagliari vorrebbe subito 10 milioni di euro per liberare Nahitan Nandez, ma l’Inter in questo momento non ha tale disponibilità. Il club sardo non è disposto a scendere sotto a quella cifra, dopo aver già aperto a un prestito con diritto di riscatto e a un pagamento dilazionato nel tempo. Il presidente Tommaso Giulini vuole monetizzare il prestito del centrocampista uruguaiano, con un’operazione simile a quella che portò Nicolò Barella all’Inter due anni fa. In alternativa il club sardo potrebbe accettare il pagamento dell’intero ingaggio di Radja Nainggolan, 9 milioni lordi. Nandez spinge e vuole solo l’Inter, con cui ha già l’accordo per un quadriennale da 3,5 milioni a stagione.

ESTERNO – Per la fascia sinistra torna di moda Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco sembra interessato a uno scambio con Valentino Lazaro. Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sono le possibili alternative, anche se il Chelsea non è disposto a concedere il prestito.